Città di Castello, Pronto soccorso dell'ospedale al centro di una interrogazione

“Valutare l'opportunità di aprire un tavolo di confronto con USL Umbria 1 per risolvere in modo definitivo, chiaro e professionale, la situazione della gestione del servizio di trasporto 118 per il presidio ospedaliero di Città di Castello”. E’ quanto chiede con un’interrogazione il consigliere del Pd Roberto Brunelli, che si rivolge al sindaco Luca Secondi per comprendere quali saranno le prospettive del servizio di trasporto sanitario in emergenza-urgenza e del trasporto sanitario ordinario-programmato, “considerata l'imminente scadenza della proroga del contratto con l’Usl Umbria 1 per l’ospedale di Città di Castello nella data a tutt'oggi presunta del 31 ottobre 2022”. Nel sollevare l’esigenza di fare chiarezza sulle “garanzie per il personale impiegato a proposito della salvaguardia dei posti di lavoro e per il mantenimento, l’implementazione e il potenziamento del servizio su tutto il territorio comunale”, il rappresentante della maggioranza intende comprendere perché “codesto servizio nell'ospedale di Città di Castello sia appaltato a cooperativa sterna e non internalizzato come in altre strutture ospedaliere della stessa USL 1”. Evidenziando che “il polo ospedaliero di Città di Castello garantisce il trasporto sanitario in emergenza-urgenza e il trasporto sanitario ordinario-programmato per un bacino comprensoriale di quasi 100.000 abitanti”, Brunelli rimarca che “il servizio è di massima importanza per la salute della collettività”. “Gli altri ospedali hanno scelto la via dell'internalizzazione del personale per assicurare stabilità ed adeguata formazione al fine di rispondere in modo impeccabile alle esigenze del trasporto di emergenza”, osserva il firmatario dell’interrogazione, che segnala come “molti dei nostri concittadini svolgano proprio queste mansioni nei suddetti ospedali”.