Il premio Oscar Geoffrey Roy Rush a Pistrino per ''shopping''

L'Altotevere sempre più terra di richiamo per i vip. Non sollo per le sue bellezze naturali, i borghi incantati, la natura intatta o il cibo, ma anche per la qualità delle sue produzioni.

Così anche il premio Oscar Geoffrey Roy Rush, 71 anni attore, doppiatore e produttore cinematografico australiano, ha fatto tappa nel territorio a nord dell'Umbria.

Ieri, infatti, l'attore si è fermato a Lacole Casa Italiana. L'attore ha visionato alcuni mobili, credenze e prodotti tipici effettuando un tour dell'azienda di Pistrino e chiedendo informazioni. Dopo la classica foto di rito, è andato via.

Non è la prima volta che l'azienda di Pistrino riceve visite di personaggi di primo piano. A maggio nei locali dell'impresa Miguel Humerto Diaz, l'ex ambasciatore degli Stati Uniti presso la Santa Sede durante il primo mandato di Barack Obama.