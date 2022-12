Citerna, in arrivo mezzo milione di euro per le chiese

“Questo finanziamento di 520 mila euro è un incredibile obiettivo raggiunto dall’ Amministrazione Comunale che si è sempre spesa senza tregua per l’immenso patrimonio artistico e culturale del nostro comune, in particolare - dichiara l’assessore all’urbanistica, Samuel Fedele - del sindaco Enea Paladino che ha lavorato a stretto contatto con soprintendenza e prefettura per riuscire a portare a casa questo finanziamento del Piano nazionale ripresa e resilienza destinato al patrimonio del FEC, fondo edifici di culto”.

Il finanziamento sarà di 270 mila euro per la Chiesa di San Francesco di Citerna, chiesa di incredibile valore artistico che al suo interno ospita opere del Ciburri, Pomarancio, Signorelli, Raffaellino del Colle e la Madonna di Donatello, mentre gli altri 250 mila euro saranno investiti per la Chiesa del Santissimo Crocifisso presso il convento delle suore Benedettine.

“Oggi posso finalmente dire che quasi tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati ad inizio mandato sono stati mantenuti - conclude Fedele - e questo mi rende veramente orgoglioso di far parte di questa Giunta”.