Citerna: ''Territorio di eccellenze economiche''

Il comune di Citerna si contraddistingue anche per il suo ricco tessuto economico, grazie ad attività artigianali ed industriali di prim'ordine nel panorama italiano ed internazionale. In rappresentanza della ricca filiera produttiva che ha sede nel Comune, il sindaco Enea Paladino, insieme al presidente della Confindustria Alto Tevere, Raoul Ranieri, ha fatto visita al Gruppo Alimentare Valtiberino, accolto dall’amministratore delegato Cristiano Ludovici.

“Un incontro simbolico per sottolineare l’importanza della certificazione che Citerna sia ufficialmente il ‘borgo più bello d’Italia’ - ha sottolineato il primo cittadino - un riconoscimento che porterebbe visibilità e prestigio a tutte le attività del territorio, come attestato di qualità della nostra realtà sociale, con una grande ricaduta per tutto il tessuto socioeconomico. Un’occasione unica e irripetibile che deve essere colta da tutti”.

''Una spinta in più quindi per votare Citerna - spiegano dal comune - Bastano pochi secondi al giorno per dare un grande contributo a tutti: basta andare su www.rai.it/borgodeiborghi/ e votare Citerna''