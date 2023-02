“Borgo dei Borghi 2023”: Citerna pronta a vincere la sfida

Questa domenica (19 febbraio) Citerna sarà protagonista al “Borgo dei Borghi 2023”, la manifestazione abbinata alla popolare trasmissione di Rai3 “Kilimangiaro”, in onda nel pomeriggio a partire dalle 17.15.

Il territorio di Citerna, con la sua storia, le sue bellezze e i suoi abitanti, è stato selezionato per rappresentare l'Umbria al noto programma televisivo che torna a proporre la sfida tra 20 dei più bei borghi italiani, uno in rappresentanza di ogni regione.

Sarà possibile votare per Citerna come borgo vincitore della decima edizione a primavera, quando si aprirà la votazione sul web.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’Amministrazione comunale, che sottolinea il proprio orgoglio per la scelta del territorio in rappresentanza di tutta l’Umbria, certa che Citerna, così ricca di arte e di tradizioni, potrà rappresentare al meglio il patrimonio culturale e le bellezze della regione. “Siamo orgogliosi di questa nuova occasione di visibilità per il nostro territorio in Rai – riferiscono il sindaco Enea Paladino e l’assessora Anna Conti -. Una bella esperienza vissuta più volte in questi tre anni. Il video che andrà in onda vede protagonisti i nostri cittadini, pronti a guidare i telespettatori tra le bellezze del nostro borgo. Invitiamo tutti a sostenere Citerna con il proprio voto”.

Sarà possibile rivedere il programma su Raiplay, mentre il 9 aprile verrà svelato il nome del borgo vincitore.