Quaranta anni di sacerdozio di don Aldo di Bernardo, le congratulazioni del sindaco Luca Secondi

Quaranta anni di sacerdozio di Don Gesualdo “Aldo” di Bernardo, parroco di San Leo Bastia, San Pietro a Monte, Nestore e Calzolaro e arrivano le congratulazioni del sindaco Luca Secondi.

“Un traguardo importante quello che tutta la comunità locale ha festeggiato ieri stringendosi attorno al proprio parroco con ammirazione e gratitudine per l’alto mandato pastorale svolto ma anche per la sua presenza continua, anche al di là del credo religioso, accanto alle persone e famiglie del territorio. Quella di Don Aldo – ha detto Secondi è stata e sarà ancora una presenza rassicurante in una comunità orgogliosa delle tradizioni, della storia e soprattutto della convivenza ispirata a valori di solidarietà e rispetto di ognuno - ha concluso il sindaco - Un elemento di legame costruttivo non solo spirituale e di comunità all’interno del nostro territorio”.