Città di Castello in festa per i 40 anni di Retrò

Centro storico di Città di Castello in festa domenica 21 aprile per primi 40 anni di Retrò. Un’atmosfera unica abbraccerà i visitatori fin dalle prime ore del mattino, perché ad attenderli, negli scorci più belli della città, ci saranno oltre 135 espositori.

Antiquari, collezionisti, rigattieri, hobbisti, operatori specializzati e appassionati, che mai come questa volta saranno numerosi tra piazza Matteotti, largo Gildoni, corso Cavour, piazza Fanti e piazza Gabriotti, con l’entusiasmo e la soddisfazione di essere parte di un’edizione storica. Nei loro stand si specchieranno le vetrine dei negozi del cuore della città.

Tra i banchi di Retrò sfileranno i modelli da collezione degli appassionati del Club Auto Moto Storiche Altotevere, che alle ore 11.00 faranno il proprio ingresso spettacolare nel centro storico e attraverseranno l’area espositiva per posizionarsi lungo corso Vittorio Emanuele, piazza Matteotti e piazza Gabriotti. Lì dove adulti e bambini potranno avvicinarsi e scoprire i particolari ricercati e preziosi delle auto che hanno fanno sognare intere generazioni. Jaguar e MG cabrio, Porsche 356, Fiat 501, ma anche Mustang e Chevrolet, saranno tra i veicoli che circonderanno i protagonisti di Retrò per una foto ricordo senza precedenti.

Per consentire lo svolgimento della festa dei 40 anni di Retrò, il comando della Polizia Locale ha emesso un’ordinanza che dalle ore 06.00 alle ore 20.00 di domenica 21 aprile vieterà il transito a tutti i veicoli a motore (compresi gli autorizzati, eccetto i mezzi di soccorso e i mezzi di polizia) su piazza Matteotti, piazza Fanti e piazza Gabriotti, nel tratto compreso tra via del Popolo e via Cacciatori del Tevere. La sosta sarà vietata su piazza Fanti (compresi gli autorizzati) e su piazza Costa (compresi gli autorizzati, eccetto gli espositori della manifestazione che utilizzeranno tale piazza per effettuare operazioni di carico e scarico materiale). Sosta vietata, compresi gli autorizzati, anche in piazza Gabriotti (lato giardini del Cassero e lato largo della porta). Ai veicoli a motore (compresi gli autorizzati) sarà, inoltre, vietato il transito su via della Pendinella e in corso Vittorio Emanuele, con eccezione dei mezzi di soccorso e dei mezzi di polizia.