Città di Castello celebra il 150° anniversario della nascita della baronessa Alice Hallgarten-Franchetti

Domenica 23 giugno 2024, Città di Castello celebrerà il 150° anniversario della nascita della Baronessa Alice Hallgarten-Franchetti, nata a New York nel 1874.

Alice Hallgarten ha dato un contributo fondamentale allo sviluppo della pedagogia contemporanea. È nota per il suo sostegno alle sperimentazioni della giovane Maria Montessori, che durante il suo soggiorno a Villa Montesca a Città di Castello, scrisse ed approfondì il suo famoso Metodo. Inoltre, tra il 1901 e il 1911 - anno della sua scomparsa prematura - Alice ha introdotto una serie di innovazioni educative che hanno trasformato Villa Montesca in un centro indiscusso del pensiero pedagogico moderno.

La mattina del 24 giugno, alle ore 11, presso la Manica Lunga della Pinacoteca Comunale di Città di Castello, si terrà un evento in ricordo della figura di Alice. Interverranno il Presidente della Fondazione Villa Montesca Angelo Capecci, il Sindaco di Città di Castello Luca Secondi, l’Assessore alla Cultura del Comune di Città di Castello, Michela Botteghi e l’ex Presidente di Tela Umbra, Pasquale La Gala. Introduce Maria Rita Bracchini, responsabile ricerca della Fondazione. Durante la cerimonia, alcuni ex studenti delle scuole di Montesca e Rovigliano condivideranno brevi ricordi di quella realtà, ancora viva nell’imponente archivio conservato a Villa Montesca, che custodisce la sua storia dalla fondazione nel 1901 fino agli anni '80, quando anche la scuola di Rovigliano chiuse definitivamente. Per l’occasione è stata realizzata una cartolina celebrativa con annullo filatelico che sarà applicato dal personale di Poste Italiane.

La giornata di celebrazioni si concluderà con un evento speciale alle ore 17.30 presso il parco di Villa Montesca. Sarà presentato un concerto della Corale Marietta Alboni dedicato ad Alice, con la partecipazione dell’attrice Eleonora Giovanardi e un programma musicale curato dal Maestro Marcello Marini. Inoltre, sarà eseguito per la prima volta il brano “Crossing the Bar”, tratto da una poesia di Tennyson che Alice desiderava fosse incisa sulla sua tomba, situata nel cimitero acattolico di Roma.

La mattina del 24 giugno rappresenterà anche l’ultima opportunità per visitare la mostra “Alice a Bruxelles: Le scuole rurali della Montesca e Rovigliano all’Esposizione Universale del 1910. Dalle origini a Maria Montessori”. Questa esposizione ha riscosso un enorme successo, attirando oltre 2000 visitatori e più di 60 classi di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. La mostra ha offerto un’importante prospettiva storica sul lavoro delle scuole rurali e ha permesso agli studenti di partecipare a laboratori dedicati al metodo Hallgarten curati dalla Fondazione.