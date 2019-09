VIDEO A Foligno, l'artigianato 2.0 di Week Hand diventa plastic free

Sarà interamente plastic free quella l'edizione 2019 di Week End. Arrivato al suo quinto anno, il Festival del Fatto a Mano, organizzato dall'associazione Make, torna il 21 e il 22 settembre nell’ormai consueta cornice di Palazzo Trinci dove cinquanta artigiani provenienti da tutta Italia porteranno il loro carico di creatività e la loro capacità di fare e di fondere l’artigianato e design.

Con il patrocinio del Comune di Foligno, la collaborazione di Cna Umbria e di Legambiente Foligno è la svolta green la vera novità di questa edizione. Infatti, non solo il festival sarà interamente plastic free, grazie anche all’installazione di una postazione per erogare acqua potabile, ma l’intera organizzazione ha deciso di limitare l’impatto sull’ambiente riducendo al minimo le stampe dei materiali pubblicitari e quindi sfruttando al massimo il web per la diffusione dell’evento. Inoltre tutti gli utensili usati durante il festival, i materiali per i workshop e quelli del corner food a cura di Mister Happy Street Food saranno ecosostenibili ed avranno un occhio di riguardo all’impatto sul territorio.