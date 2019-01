VIDEO - Andy Warhol torna in città, anteprima alla Gipsoteca dell'Università di Perugia

Due ore per ammirare da vicino la Marilyn Monroe di Andy Warhol. Prima che la mostra dedicata all'artista americano apra ufficialmente i battenti.

Una preview in un luogo particolarmente prestigioso, la Gipsoteca di ateneo, riaperta al pubblico lo scorso maggio. L'arte classica incontra quella contemporanea all'insegna del dialogo tra epoche nel nome della cultura..

"La mostra “Andy Warhol…in the City” sarà a Perugia dal 26 gennaio al 17 marzo, al Centro servizi camerali “Galeazzo Alessi” di via Mazzini – ex Borsa Merci.