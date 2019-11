VIDEO Vigili del fuoco morti ad Alessandra, il cordoglio del comando provinciale di Perugia

Un minuto di silenzio, poi le sirene dei mezzi di soccorso disposti nel piazzale delle partenze. Così i vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia hanno voluto rendere omaggio ai colleghi morti in servizio nella notte tra il 4 e il 5 novembre.

"Oggi è un giorno di dolore per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, 3 giovani colleghi in servizio ad Alessandria sono deceduti in una situazione di intervento per garantire la sicurezza dei cittadini - rendono noto dal comando - Li abbiamo voluti ricordare con la solenne promessa di continuare ad operare nel bene di tutti".