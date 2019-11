Circa 450 divise non più utilizzate e utilizzabili dai vigili del fuoco, ma ancora in buone condizioni, alcune mai indossate, da destinare ai colleghi del Kosovo, in prevalenza volontari. Il progetto di solidarietà parte da Perugia e arriva fino a Mitrovizza, grazie all'iniziativa dell'associazione Guardo Avanti in collaborazione con l'Associazione nazionale insigniti dell'Ordine al Merito della Repubblica, sezione di Foligno-Valle Umbra