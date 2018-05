VIDEO Sisma, vaga tra le macerie del paese alla ricerca di un pò di conforto: il cane Nerone "affezionato" ai vigili del fuoco

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

"Si aggira per le vie ostruite dalle macerie. Forse è solo un odore che lo guida, tra i sassi polverosi di ciò che era un paese, non è un abitante "umano" di San Pellegrino, è solamente un cane,

che vaga alla ricerca di un odore famigliare, di un angolo conosciuto, di una persona cara, di qualcosa da mangiare rimediando parte della colazione dei pompieri.

Ma tutto è cambiato niente è più come prima e allora anche sfidando la paura di quegli enormi mezzi rossi e rumorosi, si fa avanti per una carezza, una parola di conforto, anche da chi sta demolendo quelle povere rovine rimaste in piedi".