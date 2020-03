VIDEO Coronavirus, i video del concorso #iorestoacasa: la "passeggiata" domestica in triciclo

Per incoraggiare i cittadini a restare a casa e dare il buon esempio, il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti ha lanciato una iniziativa social: ovvero inviare le proprio foto delle attività che si stanno svolgendo a casa taggandole nei social network (Facebook e Instagram) del Comune di Gualdo Tadino con l’hashtag #iorestoacasa.Le foto che arriveranno saranno poi pubblicate nelle pagine social del Comune di Gualdo Tadino e al termine dell’emergenza Coronavirus, che speriamo non si protragga per troppo tempo, l’immagine migliore sarà premiata.