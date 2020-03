VIDEO | Coronavirus, un tutorial di 15 secondi per imparare a togliere i guanti protettivi... evitando potenziale contagio

Un video molto importante è stato realizzato, per cittadini e operatori, finalizzato al corretto modo di togliere i guanti cercando di evitare il contagio. Lo hanno realizzato i vigili del fuoco del comando provincia di Perugia.

L’uso dei guanti, come quello delle mascherine, aiuta a prevenire le infezioni ma solo a determinate condizioni. Diversamente, il dispositivo di protezione può diventare un veicolo di contagio. L’Istituto superiore di sanità (Iss) ci fornisce le indicazioni per un loro utilizzo corretto, eccole.

Sì ai guanti a patto che: non sostituiscano la corretta igiene delle mani che deve avvenire attraverso un lavaggio accurato e pe 60 secondi; siano ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati; come le mani, non vengano a contatto con bocca naso e occhi; siano eliminati al termine dell’uso, per esempio, al supermercato; non siano riutilizzati.