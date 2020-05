IL VIDEO Lotta al coronavirus e la speranza: lo straordinario lavoro senza sosta nei laboratori dei tamponi

Un ringraziamento speciale che la Direzione dell’Istituto Zooprofilattico Umbria e Marche ha rivolto a tutto il suo personale, che a partire dai primi giorni di marzo è stato e continua ad essere impegnato nell’emergenza sanitaria in atto. L'istituto ha ringraziato anche per la collaborazione Roby Facchinetti e di tutto il Team Facchinetti che hanno permesso di utilizzare il brano come sottofondo musicale del progetto di comunicazione: "Ringraziamo Roby Facchinetti per questo splendido regalo che ha arricchito di emozioni la nostra Video dedica".