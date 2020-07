VIDEO Lo show di Sgarbi visto dai 7Cervelli: "Tutta colpa delle ciliegie"

Un vero e proprio 'show' quello di Vittorio Sgarbi, anche se non è andato in onda su un palco ma alla Camera dei Deputati dove qualche giorno fa lo storico dell'arte e parlamentare è stato espluso dall'emiciclo per aver insultato la presidente Mara Carfagna. E la 'performance' di Sgarbi è stata 'rivisitata' dai 7Cervelli: "Tutta colpa delle ciliege", spiega il duo comico perugino.