VIDEO Primo Maggio, parlano operai, infermieri, medici, insegnanti, commesse: "sarà dura: il lavoro batterà il virus"

E' un Primo Maggio senza piazze, senza concerti e con la paura nel cuore per il coronavirus e per gli effetti collaterali sull'economia. A pochi giorni dalla Fase 2 parlano i lavoratori dell'Umbria che sono stati in prima linea e quelli che dal 4 maggio torneranno nei luoghi di lavoro per la riapertura graduale dei vari settori produttivi. Lo slogan: è il lavoro la cura contro il coronavirus. Ecco il lavoro la grande richiesta degli umbri sia per quelli che devono mantenerlo, sia per quelli che devono ricostruirsi una vita. Il lavoro e la salute sono alla base di una società normale. Ed oggi di normale c'è rimasto veramente poco.