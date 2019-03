Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Presentato a Perugia il Pink is Good Running Team, sei runners che corrono per promuovere la prevenzione e la racolta di fondi per la ricerca sui tumori, femminili in particolare.

La solidarietà va di corsa grazie anche al loro coraggio: "Un esempio importante per le altre donne". L'intervista al responsabile del progetto per Fondazione Umberto Veronesi, Masimiliano Massaro.