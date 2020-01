VIDEO Durante la partita di calcio entra in campo un maiale: fuggi, fuggi tra le risate. Accade a Perugia

All'inizio un po' di paura e poi tante risate e anche ammirazione (culinaria) per il maiale, che durante la partita amatoriale, è entrato in campo andando a prendere posizione a metà campo. Molti i giocatori che si allontanano impauriti e altri invece che filmano tutto e ci ridono sopra commentando che forse, il maiale, è l'emblema di una stagione evidentemente non particolarmente ricca di soddisfazioni e bel gioco. Il tutto è avvenuto durante una partita a Perugia dove era impegnata una squadra del Ponte Pattoli. Il video è stato pubblicato sulla pagina di Fb Welcome To Perugia Favelas.