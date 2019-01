VIDEO Un perugino sul tetto del Mondo. Marco Fratini, una nuotata lunga 24 ore: "Così ho fatto il record"

Marco Fratini, 45 anni, atleta della Amatori Nuoto Perugia, medico nella vita, ha stabilito un nuovo record mondiale: 70,3 chilometri in 24 ore in vasca. A distanza di circa una settimana dal trionfo nella vasca della piscina Pellini, riviviamo con lui l'impresa in attesa di nuove sfide per il prossim futuro.