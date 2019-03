VIDEO Minibasket, lascia la palla all'avversaria più piccola e la fa segnare un canestro tutto il palazzetto in piedi per Gaia

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Le "arancioni" vanno in contropiede, ma la ragazzina con la casacca verde è veloce e interrompe il contropiede. Palla in fallo laterale. Rimettere con davanti quell'ostacolo non è semplice e il passaggio è imperfetto, lo intercetta un'avversaria. Che si guarda appena intorno, poi lascia la palla a chi l'avrebbe dovuto ricevere, una bambina più minuta, probabilmente più piccola, ma con la stessa grande passione per la palla a spicchi. Un attimo di incredulità, poi verso il canestro a segnare.

Gli applausi sugli spalti sono già partiti prima che la palla si infili nella rete, e sono per chi il canestro lo ha subito, Gaia, che senza pensarci ha lasciato la palla alla piccola avversaria, in un gesto di sportività che apre il cuore e conforta sulla capacità dei bambini di saper interpretare al meglio lo sport e i suoi valori. L'azione, filmata con un cellulare, ha fatto il giro del web, ripreso anche dalla Gazzetta dello Sport.