Il furto è avvenuto a Terni. Le immagini riprese dal sistema di sorveglianza parlano abbastanza chiaro. Una donna, piuttosto giovane, si rivolge ad una signora seduta in macchina. La chiama, le dice che in terra c’è un portafogli. “È suo?”. La donna esce dalla macchina e, mentre controlla, il complice della giovane entra in azione. Si avvicina alla macchina, apre lo sportello posteriore, si prende la borsa e si dilegua.