Video - Fase 2 in Umbria, Fioroni spiega il Piano salva-aziende: "Oltre 32 milioni di fondi: ecco i benefici per le imprese"

La Giunta Regionale ha varato una prima serie di misure a supporto delle imprese per aiutarle a fronteggiare l'emergenza economica derivante dall'epidemia Covid-19. 31.5 Milioni di Euro per sostenere le micro, piccole e medie imprese e favorirne la ripresa e 1 Milione di Euro per la costituzione di un fondo di Garanzia per l’anticipazione ai lavoratori coinvolti, da parte delle banche, del trattamento di integrazione salariale; per un totale di 32.5 milioni di Euro.