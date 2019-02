VIDEO Expo Casa, tutte le novità: edilizia, arredamento e uno sguardo sempre più attento alla sostenibilità

Presentata la nuova edizione di Expo Casa, la mostra di settore di Epta Confcommercio Umbria dedicata a Edilizia, Arredamento e risparmio energetico. Sono intervenuti il Presidente di Epta Confcommercio Umbria Aldo Amoni; il professor Paolo Belardi per il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale; Franco Giacometti di Tecla; Alessio Lutazzi per Gesenu; Claudio Minciotti, consigliere dell'Ordine degli Architetti di Perugia; Norise Fedeli dell'Ordine dei Geometri e il presidente di Polis, società cooperativa sociale, Gianfranco Piombarelli.

L’esposizione apre le porte dal 2 all’10 marzo prossimi al centro Umbriafiere di Bastia Umbra (sabati e domeniche dalle 10.00 alle 20.00, i restanti giorni dalle 15.00 alle 20.00). I visitatori saranno accolti da 24.000 mq espositivi, 8 padiglioni tematici, 500 stand.

A caratterizzare l’esposizione sarà un percorso pensato per migliorare ancora l’esperienza del visitatore grazie, ad esempio, alla Porta Expo 2019, realizzata in collaborazione con Gesenu, e all’installazione Never Ending Forest e Never Ending Use, allestita nel Padiglione Zero, che accoglieranno il pubblico comunicando l’importanza del recupero della plastica come materiale per l’architettura e per il design. Torna, inoltre, Piazza Tecla che sarà lo spazio di relazione, informazione e confronto tra operatori ed esperti di settore.