VIDEO - Elezioni regionali, Salvini suona la carica: "Il 27 ottobre giornata storica per l'Umbria, non vedo l'ora"

E' proseguito con Gualdo Tadino il tour di Matteo Salvini in Umbria. Il segretario del Carroccio, dopo Gubbio, in piazza Federico II ha ribadito il sostegno alla candidatura di Donatella Tesei alla presidenza della Regione. Un appuntamento, quello con le urne del 27 ottobre, che ha definito storico per l'Umbria e per l'Italia. Sviluppo economico, sanità e concorsi truccati, collegamenti, immigrazione, case popolari prima agli umbri e agli italiani, sono stati i punti sui quali il senatore ha incentrato il suo intervento di fronte a circa 400 persone.

E non sono mancate stoccate al nuovo esecutivo, in primo luogo proprio sulla questione sbarchi, per poi incentrarsi sulla composizione della nuova maggioranza: “Fino al giorno prima si sono fatti la guerra, ora vanno insieme per conservare una poltrona” ha commentato Salvini rivolto in particolare agli ex alleati Cinque Stelle.