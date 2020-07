VIDEO Romizi inaugura la 'nuova' area sportiva in via Diaz: "Così trasformeremo il quartiere"

'Bando Periferie', terminati a Perugia i primi due interventi di riqualificazione in via Diaz (riqualificata l'area sportiva) e nei parchi Pescaia e Vittime delle Foibe (impianto di recupero delle acque per l’irrigazione). All'inaugurazione di oggi (mercoledì 1 luglio), oltre a diversi cittadini, anche il sindaco Andrea Romizi e gli assessori comunali Otello Numerini (Lavori pubblici) e Marcgherita Scoccia (Urbanistica)