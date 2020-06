VIDEO Coronavirus, una rosa per ogni collega caduto sul campo: il flash mob degli infermieri umbri

Una rosa bianca per ognuna dei 40 colleghi vittima del coronavirus nei difficili mesi dell'emergenza coronavirus. Così gli infermieri umbri hanno voluto commemorare gli 'eroi' caduti 'sul campo' durante il flash mob di questa mattina (lunedì 8 giugno) davanti alle scale del duomo in piazza IV Novembre a Perugia. Ombrelli, cuffie, k-way e mascherine di ordinanza per gli 'angeli in corsia' che hanno aderito all'iniziativa del NurSind umbro presieduto da Marco Erozzardi: "Non dimenticateci".