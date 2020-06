VIDEO A Spoleto lo spettacolo non si ferma: 'Anima' da brividi sulle note di Pino Daniele

Nuovo appuntamento con la rubrica 'A Spoleto lo spettacolo non si ferma' in cui cantanti, attori, musicisti legati alla città umbra le rendono omaggio a Spoleto. E dopo gli attori del cast di 'Don Matteo' questa volta tocca al cantante spoletino Alberto Grandoni che, insieme a Luca Di Marcoberardino al piano, Matteo Carlini al basso, Fabio Nobile alla batteria, ha regalato ai suoi concittadini un'intensa interpretazione di "Anima" di Pino Daniele.

"In questo periodo in cui spettacoli e concerti dal vivo non sono ancora possibili - si legge in una nota dell'amministrazione comunale -, il saluto alla città arriverà attraverso video realizzati appositamente per noi. Tante le adesioni e i video già pronti per questa rubrica che ora diventa bisettimanale: appuntamento il mercoledì e il sabato alle ore 18.00 e che è il nostro modo per ribadire con forza che la cultura e lo spettacolo non si fermano".