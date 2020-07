VIDEO Pescara-Perugia, la vigilia di Cosmi: "Bene le prestazioni, ma adesso ci servono i punti"

"Bene i progressi fatti finora, ma adesso ogni sfida è vitale: mancano solo sei partite e con la nostra classifica, al di là della prestazione, servono i punti". Serse Cosmi 'centra' il Perugia su quello che deve essere l'obiettivo alla vigilia della trasferta di Pescara, che dopo i due ko di Cittadella e col Pordenone diventa uno 'scontro diretto' per la salvezza. Due ko arrivati anche a causa di alcuni evidenti errori arbitrali, con Cosmi che come Santopadre ha 'strigliato' i grifoni per le troppe espulsioni per proteste ma non le ha mandate a dire ai direttori di gara, a cui il presidente aveva invece 'diplomaticamente' chiesto scusa.