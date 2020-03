VIDEO Coronavirus, il regalo del Perugia alla tifosa in quarantena: "Pronto Paola? Sono Cosmi..."

I tifosi del Perugia e i grifoni, come tutti gli italiani, sono in quarantena ma la società biancorossa resta al fianco del suo popolo all'insegna di quel #distantimauniti divenuto il 'mantra' del mondo dello sport. E dopo le telefonate a sorpresa di Vicario a una coppia di abbonati di vecchia data e del presidente Massimiliano Santopadre a un tifoso, oggi (22 marzo è stata la volta di Serse Cosmi che ha fattaoa una graditissima sorpresa alla tifosa Paola...

"Chi è Paola? Ciao sono Serse Cosmi, il mister del Perugia". Prima incredulità ("Oh Signore!") e poi emozione ("Posso darti del tu Serse?") dall'altra parte della cornetta, anche se le sorprese non sono ancora finite per Paola: "Intanto so che oggi è il tuo compleanno - continua l'allenatore biancorosso - e volevo farti gli auguri. Poi, anche se mi sembro il mnedico condotto, volevo chiederti come stai...". Questa la risposta di Paola: "Sei troppo carino Serse, grazie. Oggi è un compleanno blindato con mio figlio e mio marito, ma sto bene e anche la mia famiglia che ti saluta...".

Saluti a distanza che Cosmi si augura presto di poter ricevere da vicino: "Mi auguro di rivedere te e tutti i tifosi presto al 'Curi'. È vero che abbiamo vinto una gara fondamentale (contro la Salernitana, ndr) ma l'abbiamo giocata a porte chiuse e non avrei mai voluto vivere quell'esperienza triste e surreale nel mio stadio: mancavano i colori e il calore del Curi. Un grande abbraccio Paola, forza Grifo sempre. Speriamo che questa sciagura finisca prima possibile”.