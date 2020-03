VIDEO Coronavirus, Rosi si allena a casa e Totti 'applaude': "Che bestia"

Il campionato di Serie B, come tutto il calcio, è fermo per l'emerenza coronavirus. Non si ferma però Aleandro Rosi che continua ad allenarsi a casa dove ha allestito una vera e propria palestra tra salotto e terrazzo. Un vero e proprio percorso per il capitano del Perugia che posta poi su Instagram un video delle sue fatiche e riceve i complimenti di Francesco Totti, suo vecchio compagno nella Roma: "Che bestia" è il commento dell'ex capitano giallorosso.

