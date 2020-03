VIDEO Coronavirus, l'ospedale ringrazia gli 'scalmanati' tifosi del Perugia: "Siamo commossi"

Un video messaggio per ringraziare gli ultras del Grifo che ieri (20 marzo) hanno esposto fuori dall'ospedale di Perugia uno striscione di solidarietà per medici e infermieri, impegnati in prima linea nella lotta al coronavirus. Un tono di voce emozionato quello di Antonio Onnis: “Sono quasi commosso a riconoscere quelli della Curva Nord per la loro sensibilità e non soltanto come scalmanati tifosi del Perugia - ha detto il commissario dell'Azienda ospedaliera -. Grazie davvero, grazie infinite da parte di tutti gli operatori dell'azienda senza alcuna distinzione. Grazie mille a tutti”.

