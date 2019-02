VIDEO Comune di Perugia, i lavori pubblici a portata di mouse: ecco il nuovo sito con tutte le news su cantieri e grandi opere

Presentato oggi, 5 febbraio, il nuovo sito web del Comune di Perugia e lasezione tematica dedicata ai Lavori pubblici.

Il nuovo sito è stato completamente “ridisegnato” nell’architettura dei contenuti e sono state introdotte nuove funzionalità, seguendo le Linee guida di design per i siti web della PA, emanate dall’Agid, l’Agenzia per l’Italia Digitale.

Insieme al rinnovato portale istituzionale dell’Ente è stato, inoltre, realizzato un nuovo portale tematico “Portale dei lavori” per tenersi aggiornati sui lavori in città: le opere pubbliche, la pubblica illuminazione e i rifacimenti stradali. E per segnalare puntualmente i disagi.