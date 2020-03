VIDEO Coronavirus, in un centro vuoto... poi arriva lui: bandiera italiana a mantella, inno Nazionale a tutto volume

Che dire! Un patriota ai tempi del coronavirus. Bandiera sulle spalle, inno nazionale ad altissimo volume e rispetto delle normativa anti-contagio: uscita da casa per giustificati motivi... portare il cane a fare i bisogni quotidiani. Chi ha filmato non ha riconosciuto questo personaggio. Quell'atto, un po' folle e un po' romantico, ha per alcuni secondi ridato un po' di vita ad un centro di Perugia, bellissimo come sempre, ma terribilmente vuoto.

