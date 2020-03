VIDEO | Coronavirus, Il sindaco di Gualdo nella hit parade di Barbara D'Urso dei primi cittadini inca**ati contro i furbetti

Sindaci piccoli e grandi in prima linea, spesso fuori dagli schemi, altre volte usando il dialetto e chi facendo strafalcioni linguistichi sull'emergenza coronavirus. Nella Hit Parade video redatta dalla redazione del programma di Barbara D'Urso, su Canale 5, c'è anche il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, che sta cercando in tutte le maniere di far capire ai cittadini che bisogna restare in casa il più possibile perchè di coronavirus si muore. Il primo cittadino in un video, esasperato e arrabbiato dopo una mattina all'insegna di segnalazioni e denunce, ha usato i toni forti "Siete delle teste di ca**o" "siete degli emeriti deficienti". Ed ha anche fatto una battuta che è stata virale sui social: "Ma dove ca**o andate con questi cani che hanno ormai la prostata infiammata".

