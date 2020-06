Rifiuti di ogni tipo, anche speciali e pericolosi, stoccati e abbandonati irregolarmente su un terreno in località Boneggio. Questa la scoperta fatta dai finanzieri del Nucleo Mobile della Compagnia di Perugia in un'operazione condotta in collaborazione con Arpa e Vigili del Fuoco. Una volta individuato il proprietario del terreno è scattata la denuncia.