Attimi di terrore in zona Santa Maria Maddalena a Terni per un’esplosione avvenuta all’interno di un edificio in via degli Arroni. Al momento sono i tre feriti trasportati dagli operatori del 118, intervenuti sul posto.

Altri sono stati soccorsi dai vigili del fuoco accorsi per spegnere le fiamme divampate, probabilmente, dallo scoppio di una bombola del gas.