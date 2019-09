VIDEO Ufo, missile o bufala? Mistero nei cieli umbri

"Buongiorno, sono un medico e lavoro a Narni, in provincia di Terni. Un pomeriggio della scorsa settimana, ho registrato il video che allego alla presente email. Solo ieri sera ho notato che nel video c’è un qualcosa che non torna, uno strano intruso. Ma, l’oggetto, che con l’occhio si notava a stento, era per l’appunto troppo veloce, per cui ho deciso di rallentare il filmato. La conferma è arrivata presto: alla minima velocità, esattamente tra il secondo numero due e numero tre si vede sfrecciare un oggetto volante di colore argento. Sono rimasto di stucco”.

Questo il testo della email ricevuta dal Centro ufologico Mediterraneo n cui viene descritto un “avvistamento” che sarebbe avvenuto nei cieli di Narni e per il quale il Cum avanza diverse ipotesi.