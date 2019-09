VIDEO Trezampe, ferito e mutilato, torna in libertà dopo le cure al centro Wild Umbria

Trezampe è un capriolo che Wild Umbria, il Centro di recupero animali selvatici, ha accolto e soccorso. Era ferito ad una zampa, i medici veterinari hanno deciso di amputarla per consentire all'animale di continuare a vivere. E proprio la sua enorme voglia di vivere gli ha fatto superare la mancanza dell'arto. Tanto da riconquistare la libertà completato il percorso di riabilitazione.

Gli operatori di Wild hanno filmato qusto momento e così lo raccontano sulla loro pagina Facebook:

"Trezampe più che essere un capriolo, è stata un'odissea. Abbiamo provato in tutti i modi a salvargli l'arto per poi constatare che l'unica soluzione che gli avrebbe permesso di vivere era amputarlo. Nonostante l'arto perso, l'energia vitale e la voglia di libertà di Trezampe è stata sempre dirompente. Ha cercato di fuggire innumerevoli volte quando gli portavamo da mangiare e ci ha fatto capire in tutti i modi che a lui, le terapie che gli somministravamo, non piacevano proprio. E' successo che, "litigando" con lui, ci siamo sentiti ancor più responsabilizzati e coinvolti nel potere dare sfogo al suo desiderio di sopravvivere. Per permettergli maggiori possibilità di sopravvivenza e per evitargli la vita in cattività, trezampe è stato rilasciato in un'ampia area recintata di qualche ettaro e dotata di recinzione antisalto per tenere lontani i predatori. Metteremo delle fototrappole per monitorare la sua vita in libertà".