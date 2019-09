VIDEO Sicurezza, il questore "Noi ci siamo. Posto fisso, proveremo a tenerlo aperto più a lungo"

Per la quinta edizione di "I confini della memoria", promossa dall'associazione Radici di Pietra, la fanfara della polizia sfilerà in centro storico. Giovedì 5 settembre alle 20,30, lsfilerà per corso Vannucci fino a piazza IV Novembre, dove si esibirà sul sagrato del Duomo. A seguire, prenderà il via la consueta fiaccolata attraverso i vicoli che si snodano attorno alle mura medievali del Rione di Porta Sole per chiudersi poi in piazza Grimana, sotto l’Arco Etrusco.

Il questore Mario Finocchiaro ha ribadito come, anche attraverso la partecipazione ad eventi di questo tipo, la polizia vuole confermare la sua presenza e l'impegno a favore della città. Sugli ultimi episodi accaduti nei vicoli dell'acropoli e sulla sicurezza in generale, ribadisce l'impegno costante sul territorio come è stato fatto, "con sucesso" negli ultimi giorni. Pattugliamenti e un eventuale possibile potenziamento del posto fisso del centro storico (con prolungamento degli orari) nel prossimo futuro. L'intervista.