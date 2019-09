VIDEO Talent Day, Mc Donald's assume 50 persone in Umbria nei prossimi due mesi

Cinquanta assunzioni nei prossimi due mesi, lo ha annunciato Flaviano Bazzucchi, titolare della Family Food Perugia che ha la licenza per il celebre marchio di ristoranti. Cinquanta nuove figure che l'azienda inizierà a cercare, partendo da sabato 14 settembre, in occasione del Talent Day, l'iniziativa a carattere nazionale, che offre l'opportunità a chi è in cerca di lavoro di candidarsi, ma anche di scoprire il dietro le quinte del lavoro in questa realtà, anche attraverso i racconti diretti di chi ci lavora già, da anni o da pochi mesi, come manager o come crew.

Ecco alcune testimonianze.