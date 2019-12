VIDEO Studenti giapponesi in visita alla Università per Stranieri: in duecento "invadono" Perugia

Circa 200 studenti giapponesi, provenienti dal Nigawa Gaikuin, liceo scientifico della città di Nishinomiya, nella regione di Kansai in visita all'Università per Stranieri di Perugia.

Insieme al loro circa 60 ragazzi italiani, in parte studenti dei corsi di giapponese dell'Università per Stranieri di Perugia, in parte dell'istituto Superiore "Don Gino Sigismondi" di Nocera Umbra, degli indirizzi di Scienze Umane, Iti elettrotecnico e Ipsia. Questa scuola ha siglato un protocollo d'intesa con la Stranieri per lo svolgimento di un corso pomeridiano di lingua giapponese con docenti dell'Ateneo, che ha avuto grande successo tra gli studenti, i quali oggi fanno da interpreti agli scolari del sol levante in visita a Perugia.

Gli studenti giapponesi stanno, invece, facendo una visita in Umbria che li vedrà ospiti ad Assisi per alcuni giorni.