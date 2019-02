VIDEO Manutenzione delle strade, il sindaco: "Sono una nostra priorità, il piano di interventi va avanti anche nel 2019"

L'incubo delle buche e gli interventi da parte del Comune. Forte di un complesso insieme di interventi distribuito su più anni e che proseguirà anche nel 2019.

Da oggi, con la nascita della pagina dedicata ai lavori pubblici sul sito del Comune di Perugia, sarà liberamente consultabile anche il piano per l'anno in corso. RImane una priorità del Comune, lo sostiene l'assessore Francesco Calabrese, e lo conferma il sindaco Andrea Romizi, rispondendo in un certo senso alle polemiche che le piogge di questi ultimi giorni hanno risollevato, al ricomparire di buche in più zone della città, in particolare, ha ricordato l'assessore, dove i lavori del piano strade non sono stati ancora compiuti e si è provveduto a tamponare l'emergenza in vista di un intervento più concreto.