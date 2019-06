VIDEO Sisma, riapre la strada per Castelluccio: una super macchina per la sicurezza della Provinciale 136 di Pian Perduto

Un colosso della meccanica da 60 tonnellate che dovrà realizzare le perforazioni per installare oltre 800 pali per la messa in sicurezza dell'arteria. Le perforazioni, che arrivano a 12 metri, richiedono un tempo variabile da 2 a 4 ore ogni foro, a seconda del materiale.

L’esecuzione dei lavori è fortemente condizionata dal meteo e dalle temperature che, in questa zona, consentono la regolare esecuzione di gran parte delle lavorazioni soltanto tra marzo e ottobre.

L’ultimazione dei vari interventi, rende noto Anas, è prevista tra l’autunno di quest’anno e gennaio 2020, compatibilmente con il meteo e con le esigenze di apertura provvisoria dell’itinerario durante l’estate.