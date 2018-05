VIDEO Meravigliosa Sir Safety, è storia: Perugia campione d'Italia, la festa al PalaEvangelisti

E' storia. La Sir Safety Perugia batte la Lube Civitanova con un sonoro 3-0 e conquista uno storico scudetto. Festa al PalaEvangelisti e in tutta la città. I Block Devils si coronano campioni d'Italia in casa, dopo una serie di finale altalenante, con Perugia che si è fatta rimontare due volte dai marchigiani. Ma quando contava, Perugia ha dato il tutto per tutto, coronando il sogno davanti ai tifosi e in casa.

