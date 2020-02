VIDEO Simone Cristicchi e la sua opera sociale protagonisti in Umbria

Simone Cristicchi e il suo impegno sociale protagonisti in Umbria. L'autore e cantautore in mattinata, ad Assisi, ha ricevo il premio Dignità Giuliano Dalmata nel mondo, in occasione del Giorno del ricordo della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe e dell'esodo nel secondo dopoguerra di istriani, fiumani e dalmati. A questa pagina di storia recente, Cristicchi ha dedicato due spettacoli, Magazzino 18 ed Esodo con il quale, in serata, è salito sul palco del teatro Subasio di Spello.

Prima, alla Sala dei Notari di Perugia, con l'assessore comunale alla Cultura, Leonardo Varasano, ha presentato il suo libro Abbi cura di me, ripercorrendo, tra aneddoti e ricordi, i diversi temi di cui si è occupato con le canzoni e con la scrittura, senza tralasciare il filo che lo lega all'Umbria e a Campello sul Clitunno in particolare.