VIDEO Sicurezza, il Pd lancia l'allarme: "Questure di Perugia e Terni rischiano il depotenziamento"

Questure a rischio declassamento, personale sempre in sofferenza per il quale non è garantito neanche la copertura del turnover. E ancora: carceri in sovraffolamento, pochi agenti e azzeramento dei progetti di reintegrazione. Progetti Sprar interrotti con 80 profughi di fatto abbandonati al loro destino. Cittadella giudiziaria di Perugia al palo come il posto fisso di polizia di Fontivegge, tagli pesanti agli interventi per le scuole. E ancora, il distaccamento di Norcia dei vigili del fuoco la cui composizione, con personale effettivo, è nuovamente messa in discussione.

Un quadro che i parlamentari del Pd descrivono allarmante, determinate dalle scelte del Governo che mettono a rischio la sicurezza anche in Umbria. Nel silenzio, dicono, delle amministrazioni comunali, per questione di colore politico