VIDEO Scuola, la protesta in piazza: "Torniamo in classe e in sicurezza"

Insegnanti e famiglie in piazza per chiedere di tornare a fare lezione in presenza da settembre. Nel mirino i limiti della didattica a distanza, che pure nell'emergenza, sottolineano, è stata portata avanti con grande disponibilità e impegno da insegnanti e studenti, ma anche i limiti più generali di una scuola che necessità interventi per le strutture prima di tutto, che consentano di garantre distanziamento sociale e lezioni in sicurezza.