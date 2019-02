VIDEO Sbaracco, al via la decima edizione: "Evento importante che ha contribuito a rilanciare il centro storico"

A Perugia il 22 e il 23 febbraio torna l'appuntamento con lo Sbaracco. L'evento, creato sei anni fa, è alla decima edizione. La festa del commercio, i saldi dei saldi, l'ha definita il presidente del Consorzio Perugia in Centro, Mercuri, che ricorda come l'iniziativa sia partita in un momento di difficoltà per l'acropoli e per il commercio. E come ora sia un evento apprezzato, da aprire anche ai rioni della città.

Soddisfatta anche l'assessore al Commercio del Comune di Perugia, Cristiana Casaioli. Le interviste.